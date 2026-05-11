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A partir da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu esta segunda-feira à mais recente proposta iraniana de cessar-fogo no conflito no Médio Oriente. Apesar de ter rejeitado a iniciativa apresentada pelo Irão, o presidente norte-americano deixou a indicação de que pretende manter aberta a via diplomática.

Em declarações à Fox News, Trump afirmou acreditar que o regime iraniano acabará por ceder, garantindo que continuará disponível para negociar “até que cheguem a um acordo”. Questionado sobre a possibilidade de uma mudança de liderança em Teerão, o presidente norte-americano não afastou cenários mais duros, mas insistiu na aposta em entendimento político.

Numa entrevista à CBS News, Trump afirmou que a última resposta vinda do Irão incluía concessões no plano nuclear, embora as considerasse insuficientes. Nessa mesma ocasião, classificou a proposta iraniana como “inaceitável” e referiu que o país não pode adquirir capacidade nuclear militar.

Já na Sala Oval, o presidente afirmou que dispõe de um plano próprio para lidar com a situação, descrevendo-o como “muito simples” e reiterando a ideia central de que o Irão não deve ter arma nuclear. Em tom crítico, considerou a proposta iraniana “inadequada” e questionou a falta de uma formulação direta que, segundo ele, deveria ser inequívoca.

Trump referiu ainda que o cessar-fogo em vigor há mais de um mês se mantém numa situação frágil, descrevendo-o como estando num “suporte de vida maciço”, num contexto em que continuam a registar-se episódios de tensão e ataques esporádicos entre as partes.

O presidente norte-americano acusou também o Irão de não cumprir entendimentos prévios relacionados com o armazenamento de urânio enriquecido. Segundo a sua versão, Teerão terá inicialmente indicado disponibilidade para abdicar desse material, mas sem concretizar o processo de entrega nos termos discutidos.

Nas negociações anteriores, Trump afirmou que o Irão sugeriu que os Estados Unidos poderiam recolher o urânio armazenado em instalações subterrâneas já anteriormente visadas por ataques. Ainda assim, o presidente norte-americano sublinhou que essa condição não foi incluída na proposta mais recente enviada por Teerão.