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Em entrevista à CNBC, Trump foi questionado sobre a possibilidade de extensão do cessar-fogo e descartou essa hipótese.
“Não quero fazer isso. Não temos muito tempo”, declarou o presidente norte-americano.
Trump sublinhou ainda que os Estados Unidos mantêm uma posição forte nas negociações com Teerão, manifestando confiança num desfecho positivo.
“Estamos numa posição muito forte e vamos acabar por chegar a um grande acordo”, afirmou.
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