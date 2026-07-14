Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Com base em conversas altamente produtivas com a liderança do Médio Oriente, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diversos Estados do Golfo farão com os Estados Unidos”, escreveu Trump numa publicação da Truth Social, acrescentado que os investimentos serão “massivos” e “extraordinariamente bons”.

Na mesma publicação, Trump garante que mantém o bloqueio total para navios que cheguem ou saiam de portos iranianos ou que transportem “qualquer coisa relacionada à carga iraniana”. O presidente norte-americano fez acusações a Teerão para justificar a decisão, afirmando que o Irão tem uma "liderança mentirosa, violenta e maliciosa, que os está a conduzir ao caminho da destruição total".

O Presidente dos EUA garantiu que os investimentos vão tornar o país "ainda maior", permitindo que novas fábricas, unidades industriais e equipamentos cheguem em "níveis históricos". Trump referiu ainda que a medida vai criar "milhões" postos de emprego bem remunerados.

"A América está a vencer novamente, a vencer como nunca antes. Os dias em que o Irão matava centenas de milhares de pessoas, incluindo 52.000 manifestantes, acabaram e, mais importante ainda, o Irão nunca terá uma arma nuclear", escreveu Trump.