A reunião em Washington foi marcada após o encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, em Alasca, que terminou sem acordo formal de cessar-fogo. Apesar disso, Trump acredita que conseguirá um acordo de paz como alternativa às tréguas temporárias, que muitas vezes fracassam em conter o conflito. Já Kiev mantém o cessar-fogo como condição prévia para negociações, mas reconhece a necessidade de ampliar o diálogo internacional.

A viagem de Zelensky a Washington inclui representantes da chamada "Coligação dos Dispostos", que reúne países comprometidos em apoiar Kiev. Entre os participantes estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, bem como o secretário-geral da NATO.

Esta presença conjunta visa demonstrar solidariedade europeia e transatlântica e discutir medidas concretas de segurança, sanções e apoio à Ucrânia. A presença de líderes europeus ao lado de Zelensky reforça a mensagem de "frente unida", pressionando Moscovo, apesar da dificuldade em negociar com Putin.

A agenda para hoje inclui encontros bilaterais, discussões em pequenos grupos e uma conferência conjunta, com o objetivo de definir passos concretos para estabilizar a situação na Ucrânia, discutir apoio militar, económico e humanitário, bem como mecanismos de proteção para civis e reconstrução das áreas devastadas.

Especialistas alertam que, apesar da demonstração de unidade, as próximas semanas serão críticas: qualquer retrocesso nas negociações ou incidentes no terreno podem comprometer a viabilidade de um acordo de paz duradouro. Esta cimeira em Washington representa, portanto, uma oportunidade estratégica para Zelensky reforçar a posição ucraniana e consolidar compromissos internacionais que influenciem o rumo do conflito.

O apoio europeu

Depois de não se chegar a um acordo de paz, os líderes europeus reiteraram o compromisso com a Ucrânia e, no domingo, participaram numa videochamada com Zelensky e Ursula von der Leyen, onde discutiram questões cruciais: o cessar-fogo, a aplicação de sanções a Moscovo, garantia de autonomia decisória da Ucrânia no seu território e garantias de segurança robustas para proteger os interesses de Kiev e da Europa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, destacou que qualquer sinal de fraqueza perante a Rússia poderia preparar o terreno para futuros conflitos e enfatizou que o objetivo é alcançar uma paz forte e duradoura respeitando a integridade territorial ucraniana.

Da mesma forma, o presidente finlandês, Alexander Stubb, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sublinharam que apenas a Ucrânia deve negociar as condições no seu território, enquanto o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, enfatizou a necessidade de garantias claras de segurança por parte dos EUA e Europa para sustentar futuras negociações.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, reforçou o papel da Alemanha como mediadora e aliado firme da Ucrânia, afirmando que Zelensky não estará sozinho neste processo de negociação.

Estas manifestações de apoio europeu chegam após declarações do enviado dos EUA, Steve Witkoff, que indicou sinais de aparente flexibilidade de Moscovo, incluindo a disposição de Putin em aceitar garantias de segurança semelhantes ao artigo 5º da NATO, como parte de um eventual acordo para terminar a invasão.