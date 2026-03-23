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Em declarações aos jornalistas, Trump explicou que os contactos decorreram no domingo e que espera que um acordo seja alcançado muito em breve. Entre os intervenientes do lado americano estiveram o enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. Do lado iraniano, o diálogo terá ocorrido com um líder considerado “respeitado”, mas que não é o novo líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamanei.

Trump enfatizou que não foi ele quem iniciou o contacto: “Eu não liguei, eles ligaram – e queriam fazer um acordo.” Reforçou que a eliminação do programa nuclear iraniano é essencial para qualquer entendimento, alegando que Teerão teria concordado com essa condição.

“Estamos muito dispostos a fechar um acordo. Tem de ser um bom acordo e não pode haver mais guerras, nem armas nucleares. Eles não vão ter armas nucleares daqui para a frente. Estão a concordar com isso. Qualquer uma dessas condições, sem isso, não há acordo”, disse

Trump sugeriu ainda que os Estados Unidos poderiam intervir para recuperar material nuclear do Irão caso o acordo se concretize.

O líder americano acrescentou que, do seu ponto de vista, Irão já estaria a passar por uma mudança de regime, devido aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, que eliminaram um número considerável de altos responsáveis iranianos.

No entanto, Trump deixou claro que, se um acordo não fosse alcançado, a estratégia americana continuaria: “Simplesmente vamos continuar a bombardear o quanto pudermos.”

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