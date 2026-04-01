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Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Trump descreveu a NATO como um "tigre de papel" e criticou a falta de empenho europeu no desbloqueio do estreito de Ormuz, insistindo que a presença norte-americana na organização deve ser revista.

"Podemos reconsiderar a nossa participação. A NATO precisa de cumprir os seus compromissos e proteger os interesses comuns. Os aliados têm de demonstrar que estão dispostos a agir quando necessário", declarou o presidente.

Analistas destacam que estas declarações marcam um afastamento significativo da postura tradicional dos EUA perante a NATO e levantam novas interrogações sobre a segurança europeia e o papel dos Estados Unidos no continente.

Trump sublinhou ainda que a relutância dos aliados em apoiar ações militares concretas expõe a fragilidade da Aliança e poderá levar Washington a repensar o seu nível de envolvimento nas operações conjuntas.

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