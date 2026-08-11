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De acordo com um comunicado da Casa Branca, citado pelo Expresso, a VASPR passa a ser recomendada em três doses diferentes, administradas em consultas separadas. Contudo, não há atualmente vacinas separadas contra o sarampo, a apeira e a rubéola para crianças nos EUA, apenas a VASPR. A administração Trump recomenda que o Departamento de Saúde melhore a investigação sobre as vacinas.

A ordem executiva assinada por Trump determina ainda uma redução do numero de vacinas infantis recomendas. Atualmente, a Academia Americana de Pediatria recomenda 18, mas prevê-se que passem a ser apenas 11.

A vacinação das crianças em idade escolar é da competência dos estados norte-americanos e não do governo central. A ordem assinada por Trump funciona como uma orientação e não uma obrigação, dado que as vacinas exigidas para as crianças são determinadas pelos governos estaduais.

A ordem presidencial recomenda ainda que os estados atualizem as diretrizes sobre a vacinação e apela a que as recomendações do executivo de Trump sejam tidas em consideração.

As orientações chegam perto do arranque do ano letivo norte-americano, numa altura em que o país enfrenta um surto de sarampo.

De acordo com o Expresso, com recurso à agência Associated Press, há especialistas em Saúde Pública preocupados com a possibilidade de o espaçamento entre vacinas recomendado por Trump contribuir para aumentar o risco de as crianças contraírem doenças entre consultas.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirma não existir evidência científica de que separar a vacina VASPR em três vacinas individuais traga benefícios. Para os especialistas, a realização de várias consultas pode aumentar o risco de algumas doses serem adiadas ou esquecidas.

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