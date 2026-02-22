Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o presidente questiona por que motivo Teerão ainda não cedeu às pressões militares de Washington, apesar de ter alertado para a possibilidade de um ataque limitado caso não se alcançasse um acordo sobre o programa nuclear iraniano, cita a BBC. “Não quero usar a palavra ‘frustrado’… mas ele quer compreender por que ainda não capitularam”, afirmou Steve Witkoff à cadeia Fox News.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que ainda vê possibilidade de resolução diplomática, baseada num cenário de “ganha-ganha”. O ministro disse à CBS News que os negociadores estão a trabalhar nos elementos de um possível acordo e que Teerão está a preparar um projeto que será entregue a Steve Witkoff nos próximos dias.

As conversações indiretas sobre o programa nuclear iraniano tiveram lugar no dia 17 de fevereiro em Genebra. O Omã, que tem mediado as conversações, confirmou no domingo que a próxima ronda está marcada para esta quinta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Omã, Badr Albusaidi, expressou esperança num “impulso positivo para avançar até à finalização do acordo”.

Enquanto isso, no Irão, decorreram protestos universitários anti-governo no último fim de semana, os primeiros deste porte desde o violento confronto de janeiro, que resultou em milhares de mortos.

Até ao momento, tanto os governos norte-americano como iraniano não fizeram comentários públicos sobre a nova ronda de negociações.

