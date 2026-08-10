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Donald Trump indicou, através da sua rede Truth Social, que a exigência de uma compensação será “feita firmemente” em quaisquer negociações, em resposta às autoridades iranianas, que condicionaram um acordo sobre a passagem de navios comerciais no estreito de Ormuz ao pagamento de reparações por Washington.

“O Irão está a exigir uma indemnização pelos danos sofridos durante os cinco meses de conflito militar”, escreveu o líder norte-americano, referindo que o assunto não foi discutido “em nenhuma das negociações ou reuniões”.

Os Estados Unidos e o Irão assinaram em junho um memorando de entendimento que previa um cessar-fogo imediato na guerra iniciada em 28 de fevereiro por uma ofensiva aérea israelo-americana, e a abertura de um período de dois meses de negociações para se alcançar um acordo de paz definitivo.

As hostilidades recomeçaram entretanto e os países mediadores do Médio Oriente têm procurado devolver as partes ao diálogo, centrado no levantamento dos bloqueios do Irão ao estreito de Ormuz e dos Estados Unidos aos portos iranianos, no programa nuclear iraniano e no fim das sanções à República Islâmica, que exige igualmente reparações pela destruição causada durante os cinco meses de ataques aéreos.

O Presidente norte-americano referiu-se à reclamação de indemnizações como uma “ideia interessante”, desde que recíproca. “Da mesma forma, também exijo reparações ao Irão por todas as pessoas que mataram e feriram”, declarou, incluindo “as famílias daqueles que morreram no ‘USS Cole'”, um navio de guerra norte-americano atingido por um ataque em 2000 no Iémen.

Donald Trump acrescentou que também devem ser pagas reparações “às famílias das centenas de milhares de manifestantes inocentes que o Irão matou nos últimos cinquenta anos, sem mencionar os 52 mil mortos nos últimos cinco meses”.

Pouco depois, noutra publicação, o líder da Casa Branca afirmou que o Irão devia ser ainda responsabilizado “pelos danos e mortes causados no Líbano, na Síria, no Iémen e em Gaza”, aludindo às atividades de grupos armados aliados de Teerão.

Estas exigências do dirigente norte-americano ameaçam ainda mais o sucesso de um acordo rápido sobre o estreito de Ormuz, que já parecia bastante improvável quando o Irão exigia que Washington aceitasse todas as suas condições para levantar o bloqueio ao tráfego naquela via marítima, que assegurava a passagem de 20% dos bens petrolíferos mundiais antes da guerra.

Teerão defende que os Estados Unidos devem “finalmente pôr fim à guerra e à agressão” contra a República Islâmica e aliados, incluindo no Iémen e no Iraque, suspender o bloqueio aos portos iranianos, “compensar integralmente o Irão pelos danos causados” pelas hostilidades, suspender as sanções contra a economia iraniana, a par do descongelamento de ativos no estrangeiro.

No domingo, Donald Trump sugeriu que não precisava nem de uma grande ofensiva militar nem de um esforço diplomático especial, afirmando que bastava observar as dificuldades económicas do Irão.

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