O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou este fim de semmana que os EUA irão agir para controlar a Gronelândia, território autónomo da Dinamarca.

O que Trump disse?

O presidente norte-americano afirmou que quer impedir que Rússia ou China obtenham influência estratégica na região. Trump declarou que prefere uma solução diplomática, mas sublinhou que os Estados Unidos estão determinados a garantir os interesses norte-americanos no Ártico, mesmo que isso desagrade a outros países.

Em declarações à imprensa, o líder norte-americano enfatizou que a Gronelândia tem uma importância estratégica única, dada a sua localização entre a América do Norte e a Europa, e o papel central que a região do Ártico está a assumir na geopolítica global.

E qual a notícia de hoje?

Um grupo de países europeus, liderado pelo Reino Unido e pela Alemanha, está a discutir planos para aumentar a presença militar na Gronelândia, numa tentativa de demonstrar aos Estados Unidos que a Europa leva a sério a segurança na região do Ártico, avançou este domingo a agência Bloomberg.

Segundo fontes próximas das negociações citadas pela agência, a Alemanha propôs a criação de uma missão conjunta da NATO para proteger este território estratégico, cuja importância geopolítica tem crescido nos últimos anos. A proposta surge no contexto das recentes declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que os Estados Unidos precisariam de “possuir” a Gronelândia para impedir que Rússia ou China ocupem o território no futuro.

O Ártico tem-se tornado um foco central da geopolítica global devido ao degelo acelerado, que abre novas rotas marítimas e facilita o acesso a vastos recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais críticos. A Gronelândia, território autónomo sob soberania dinamarquesa, ocupa uma posição estratégica entre a América do Norte e a Europa, tornando-se um ponto sensível para operações militares e vigilância internacional.

O plano europeu reflete a preocupação com a necessidade de reforçar a presença europeia e a cooperação transatlântica na região, garantindo que quaisquer decisões sobre o futuro da Gronelândia respeitem a soberania dinamarquesa e o interesse do próprio povo.