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Donald Trump publicou na segunda-feira, na sua rede social Truth Social, um mapa no qual a bandeira dos Estados Unidos cobre o México, o Canadá, a Gronelândia, a Islândia, a América Central e várias ilhas das Caraíbas. A imagem foi divulgada sem qualquer comentário do Presidente norte-americano.

A publicação surgiu poucas horas depois de Trump ter voltado a promover a ideia de mudar o nome do estado do Novo México para “Nova América”. O Presidente partilhou imagens em que a palavra “Mexico” aparece riscada e substituída por “America”.

A proposta para o Novo México não tem, contudo, efeitos legais. O nome do estado está inscrito na Constituição estadual e Trump não tem autoridade para o alterar unilateralmente.

A governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, rejeitou a sugestão. "O nome do Novo México não está em discussão", afirmou, acrescentando que o estado tem a sua própria história e identidade.

O novo mapa surge num contexto de crescente polémica em torno das ambições territoriais de Trump. O Presidente norte-americano tem defendido a aquisição da Gronelândia e já tomou medidas para que o Governo federal passe a utilizar “Golfo da América” em vez de Golfo do México. Em agosto, determinou também a alteração do nome do Lago Ontário para “Lago América” nas referências federais norte-americanas.

A publicação provocou ainda uma reação diplomática na Islândia. O Governo islandês convocou o embaixador norte-americano para manifestar oposição ao mapa, que apresenta a ilha como parte dos Estados Unidos.

No México, a presidente Claudia Sheinbaum não mencionou diretamente o mapa, mas afirmou no X que o país "não é nem será uma colónia ou protetorado de nenhum país estrangeiro", numa referência à soberania mexicana.

Refira-se que a origem da imagem partilhada por Trump não é clara. O Presidente recorre frequentemente às redes sociais para divulgar mapas, memes e imagens produzidas ou adaptadas por apoiantes, pelo que a publicação não representa qualquer alteração efetiva das fronteiras dos Estados Unidos.