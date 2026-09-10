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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu pagar 5.000 dólares a cada cidadão adulto norte-americano se os republicanos vencerem as duas câmaras do Congresso nas eleições intercalares de novembro, diz a BBC.

"Se os republicanos ganharem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos, vou emitir um dividendo de 5.000 dólares para cada cidadão adulto nos Estados Unidos da América", afirmou.

A promessa foi feita num discurso durante a primeira convenção do Partido Republicano realizada a meio de um mandato presidencial e Trump não apresentou detalhes sobre a forma como o pagamento seria concretizado ou financiado.

O presidente norte-americano limitou-se a dizer que o dinheiro teria de ser gasto nos Estados Unidos — e que não queria que os beneficiários fossem ao Canadá, à China ou à Alemanha gastar o dinheiro. O vice-presidente JD Vance relacionou a proposta com as receitas obtidas através das tarifas impostas por Trump sobre produtos importados.

A proposta já está a suscitar dúvidas quanto à sua viabilidade. Os democratas classificaram a promessa como uma "promessa vazia", enquanto outras vozes questionaram a sua legalidade e a possibilidade de a concretizar.

Segundo as contas da BBC, existem quase 270 milhões de adultos nos Estados Unidos. Um pagamento de 5.000 dólares a cada um representaria um custo de aproximadamente 1,3 mil milhões de dólares para o Governo norte-americano.

Esta não é a primeira vez que Trump propõe pagamentos diretos aos norte-americanos financiados através das receitas das tarifas. O presidente já tinha defendido a distribuição de cheques de 2.000 dólares com esse objetivo.

Esses pagamentos, contudo, nunca chegaram a ser concretizados e não foi aprovada legislação nesse sentido. Atualmente, também não existe qualquer programa federal de distribuição de dividendos.

Em fevereiro, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que a maioria das tarifas impostas por Trump era ilegal.

JD Vance defendeu entretanto a nova proposta, afirmando que os pagamentos depois das eleições poderiam ser financiados pelas receitas geradas pelo programa de tarifas.

A proposta também poderá enfrentar questões jurídicas, já que a legislação federal norte-americana proíbe pagamentos destinados a influenciar o voto.

A questão já tinha surgido antes das eleições presidenciais de 2024, quando Elon Musk, apoiante de Trump, ofereceu incentivos financeiros a eleitores registados em sete estados considerados decisivos, desde que assinassem uma determinada petição.

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