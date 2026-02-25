Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump proclamou o seu primeiro ano no cargo como um sucesso durante o Discurso sobre o Estado da União, mesmo com a presidência marcada por baixos índices de aprovação antes das eleições intercalares de novembro, quando os eleitores poderão devolver o controlo do Congresso aos democratas, escreve o The Guardian.

A intervenção anual perante uma sessão conjunta do Congresso decorreu depois de meses de turbulência para o presidente republicano, incluindo uma operação contra comunidades imigrantes em Minneapolis que resultou na morte de dois cidadãos norte-americanos, e o progresso limitado na sua promessa de campanha de reduzir o custo de vida.

Apesar de democratas terem saído, segurado cartazes e trocado acusações verbais no hemiciclo, Trump manteve um tom triunfante, argumentando ter reconstruído um país arruinado por Joe Biden. O discurso, com quase duas horas de duração, tornou-se o mais longo de sempre, e contou com convidados-surpresa que Trump apresentou como exemplos vivos da grandeza do país.

“Esta noite, depois de apenas um ano, podemos dizer com dignidade e orgulho que alcançámos uma transformação como nunca antes vista, uma viragem para a história”, afirmou Trump. “Nunca regressaremos ao ponto em que estávamos há tão pouco tempo. Não vamos voltar atrás.”

Inquéritos recentes mostram que muitos eleitores discordam desta avaliação. Um estudo divulgado esta semana pelo Washington Post-ABC News-Ipsos indica que apenas 39% dos votantes veem a presidência de Trump de forma positiva, e outros inquéritos colocam-no em desvantagem em temas-chave como economia e imigração.

No entanto, o presidente não reconheceu estas críticas, percorrendo em vez disso os supostos feitos da sua administração num discurso carregado de exageros e falsidades, mas pobre em novas propostas políticas. Anunciou que o vice-presidente JD Vance liderará uma “guerra contra a fraude” e que negociou uma “promessa de proteção aos consumidores” para compensar o impacto dos novos centros de dados nos custos de eletricidade das famílias.

Trump alegou ainda que um refugiado ucraniano foi assassinado na Carolina do Norte por um imigrante, quando o suspeito é na realidade cidadão norte-americano. Reafirmou que a sua administração “protegerá sempre” o Medicaid, embora a lei principal do seu segundo mandato, o One Big Beautiful Bill Act, preveja cortes que afetam milhões de pessoas.

Sobre o Irão, Trump manteve detalhes vagos: “A minha preferência é resolver este problema através da diplomacia. Mas uma coisa é certa: nunca permitirei que o maior patrocinador mundial do terrorismo possua uma arma nuclear.”

Grande parte do discurso foi dedicada a homenagear cidadãos norte-americanos, incluindo a equipa masculina de hóquei no gelo vencedora de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno e um soldado da guarda nacional que sobreviveu a um tiroteio em Washington DC. Trump também entregou a Medalha de Honra a um veterano da Guerra da Coreia e a um piloto de helicóptero ferido numa operação para capturar Nicolás Maduro na Venezuela.

Democratas presentes praticaram o que um líder do partido chamou de “resistência silenciosa”, evitando aplausos e saindo em determinados momentos. Alguns participaram em eventos alternativos, incluindo um “Discurso do Estado da União do Povo” organizado por grupos liberais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.