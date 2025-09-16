Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito na rede social Truth Social, onde Trump afirmou ter “a grande honra de apresentar um processo de difamação e calúnia contra um dos piores e mais degenerados jornais da história do nosso país”.

Na publicação, feita na noite de segunda-feira, o presidente voltou a acusar o jornal de ser tendencioso a favor dos democratas, recordando o apoio dado pelo jornal a Kamala Harris nas eleições presidenciais do ano passado. “Foi-lhes permitido mentir, difamar e caluniar-me durante demasiado tempo”, escreveu.

O processo surge após o jornal ter noticiado a existência de notas alegadamente enviadas por Trump a Epstein, incluindo uma mensagem de aniversário de 2003, bem como um desenho do corpo de uma mulher assinado “Donald”. Documentos com estes materiais foram entregues por um tribunal ao Congresso dos EUA a partir do espólio do milionário e pedófilo.

Trump negou a autoria dos registos, insistindo que nem a caligrafia nem a assinatura correspondem às suas.

O chamado “livro de aniversário” de Epstein também incluía mensagens de outras figuras públicas, entre elas o ex-ministro britânico Peter Mandelson, recentemente afastado do cargo de embaixador do Reino Unido nos EUA devido a revelações sobre a sua relação com Epstein.

Uma porta-voz do New York Times já tinha reagido na semana passada à ameaça de processo, defendendo o trabalho do jornal:

“Os nossos jornalistas reportaram os factos, apresentaram provas visuais e publicaram a negação do presidente. Está tudo disponível para que o povo americano veja e tire as suas próprias conclusões. Continuaremos a perseguir os factos sem medo nem favoritismo e a defender o direito da Primeira Emenda de questionar em nome do povo americano”.

