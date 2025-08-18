Na semana passada, durante uma cimeira com Trump, o presidente russo Vladimir Putin admitiu abrir espaço para garantias de segurança à Ucrânia e até aceitar “trocas de território” no quadro de um eventual acordo de paz, segundo revelou o enviado dos EUA, Steve Witkoff, citado pela CNN.

Contudo, Zelensky avisou que qualquer garantia terá de ser mais robusta do que os acordos anteriores, que “falharam”. Moscovo ainda não confirmou oficialmente essa disponibilidade.

Entretanto, no terreno, a situação agrava-se: a Ucrânia acusa a Rússia de bombardear várias cidades com o objetivo de “minar os esforços diplomáticos”. Pelo menos 10 pessoas morreram em ataques nas últimas 24 horas, três em Zaporizhzhia e sete em Kharkiv. Segundo as autoridades, Moscovo lançou 140 drones Shahed e vários mísseis contra diferentes regiões, incluindo Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy, Odessa e Kiev.

Do lado ucraniano, também se registaram ataques com drones contra a Crimeia, o mar de Azov, o mar Negro e seis regiões da Federação Russa, com Moscovo a anunciar que abateu 23 aparelhos.

Enquanto decorrem estas movimentações militares, cresce a expectativa em torno da reunião de Washington, onde os aliados europeus insistem na necessidade de garantias firmes para a segurança da Ucrânia e na defesa da sua integridade territorial.