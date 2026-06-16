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O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão tem “cerca de uma página e meia” e é um documento “muito geral”. Apesar disso, responsáveis norte-americanos começaram já a divulgar alguns detalhes do acordo, adiantando que o Estreito de Ormuz deverá reabrir na sexta-feira, o mesmo dia em que o entendimento será formalmente assinado em Genebra.

As declarações surgem numa altura em que Trump participa na cimeira do G7, que decorre em França e que acolhe hoje uma sessão especial dedicada ao Irão, com a presença dos líderes do Egito, do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda-feira, após conversações com o Presidente francês, Emmanuel Macron, Trump afirmou: “Tenho muito prazer em dizer que está assinado, o acordo está todo assinado”, referindo-se ao entendimento preliminar.

De acordo com responsáveis dos Estados Unidos, o documento foi assinado eletronicamente por Trump, por JD Vance e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

As autoridades norte-americanas indicaram ainda que as negociações técnicas sobre o programa nuclear do Irão deverão começar ainda esta semana. Qualquer alívio de sanções ou libertação de ativos ficará, no entanto, dependente do cumprimento, por parte de Teerão, dos compromissos assumidos no âmbito do acordo.

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