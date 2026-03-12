O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que não está "interessado" no Prémio Nobel da Paz, uma distinção que ainda recentemente dizia ambicionar.
Em entrevista telefónica ao The Washington Examiner, Trump declarou que "não faz ideia" se a ofensiva militar em curso no Irão afetará as suas aspirações ao prémio. A operação, lançada a 28 de fevereiro e designada "Operação Fúria Épica", foi anunciada pelo Pentágono.
"Não sei", respondeu o presidente, acrescentando, "não estou interessado nisso".
O líder republicano negou ainda ter mencionado o Prémio Nobel da Paz nas suas recentes conversas com líderes internacionais, afastando a ideia de que o tema tenha feito parte da agenda diplomática durante a atual escalada militar.
