Em entrevista telefónica ao The Washington Examiner, Trump declarou que "não faz ideia" se a ofensiva militar em curso no Irão afetará as suas aspirações ao prémio. A operação, lançada a 28 de fevereiro e designada "Operação Fúria Épica", foi anunciada pelo Pentágono.

"Não sei", respondeu o presidente, acrescentando, "não estou interessado nisso".

O líder republicano negou ainda ter mencionado o Prémio Nobel da Paz nas suas recentes conversas com líderes internacionais, afastando a ideia de que o tema tenha feito parte da agenda diplomática durante a atual escalada militar.