Esta segunda-feira ficou marcada por dois anúncios, um de Vladimir Putin e outro de Volodymyr Zelensky. O russo garantiu mais testes nucleares e o ucraniano mais ataques em território russo.
Qual a notícia?
Vladimir Putin garantiu que o míssil nuclear conhecido como Burevestnik representa um “avanço único” no arsenal russo e que faz parte dos esforços para “garantir a segurança nacional” do país. Mas este anúncio não foi bem recebido por Donald Trump, seu homólogo norte-americano.
Questionado por jornalistas a bordo do Air Force One nesta segunda-feira, Trump afirmou que o líder russo deveria concentrar-se em pôr fim à guerra na Ucrânia em vez de testar novas armas. “Temos um submarino nuclear mesmo ao largo das suas costas, que não precisa de percorrer grandes distâncias”, disse o presidente norte-americano, acrescentando: “Nós testamos mísseis o tempo todo”.
De acordo com o The Guardian, Putin, vestido com uniforme militar durante uma reunião com os principais generais russos, celebrou o teste como “um marco tecnológico sem precedentes”. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, informou que o míssil percorreu cerca de 14 mil quilómetros durante 15 horas de voo, no ensaio realizado na passada terça-feira.
O conselheiro presidencial Sergei Ryabkov afirmou que Moscovo notificou previamente Washington sobre o teste.
Apesar das reiteradas declarações de Moscovo e Washington sobre o desejo de travar a corrida ao armamento, pouco foi feito nesse sentido. Pelo contrário, o Kremlin tem endurecido a sua doutrina nuclear — no ano passado, reduziu formalmente o limiar de uso de armas atómicas e colocou em operação o míssil tático Oreshnik na frente ucraniana.
E qual foi a resposta da Ucrânia?
Numa publicação na rede social X, Zelensky apontou o dedo à indústria petrolífera russa como resposta aos ataques russos contra infraestruturas energéticas na Ucrânia.
O Presidente ucraniano anunciou esta segunda-feira que instruiu a liderança militar do país a alargar o alcance geográfico dos ataques de longo alcance, para intensificar a pressão sobre a retaguarda russa.
"Propusemo-nos a tarefa de expandir a geografia da utilização das nossas capacidades de longo alcance", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, depois de uma reunião com as principais autoridades de defesa da Ucrânia.
