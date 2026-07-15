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A escritora E. Jean Carroll recebeu finalmente cerca de 5,62 milhões de dólares (valor que inclui os cinco milhões de indemnização mais juros), três anos depois de um júri federal o ter considerado Trump responsável por abuso sexual e difamação.

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E. Jean Carroll acusou Trump de a ter agredido sexualmente nos anos 90, num provador de uma loja de departamento Bergdorf Goodman em Nova Iorque, durante um encontro que começou como uma interação amigável enquanto o ajudava a escolher um presente. Trump sempre negou as acusações, chamando-lhes "boato" e afirmando não a conhecer.

Em 2023, um júri considerou-o responsável por abuso sexual e difamação, mas rejeitou a acusação de violação (segundo a definição legal do estado de Nova Iorque, que exige penetração à força envolvendo os genitais do agressor). O juiz que presidiu ao caso viria depois a escrever que a lei nova-iorquina estava desatualizada e que a afirmação de Carroll de que fora violada era "substancialmente verdadeira".

Em 2024, um segundo júri atribuiu-lhe ainda mais 83 milhões de dólares por difamação, relativa a declarações feitas por Trump durante o seu primeiro mandato presidencial.

O dinheiro esteve retido numa conta judicial durante anos, enquanto Trump recorria da decisão. A 29 de junho de 2026, o Supremo Tribunal dos EUA recusou-se a analisar o recurso de Trump, abrindo caminho para a libertação dos fundos. Nos dias seguintes houve uma disputa entre advogados: Trump tentou atrasar ainda mais o pagamento (pedindo mesmo ao Supremo Tribunal que reconsiderasse a decisão), enquanto a equipa de Carroll pressionava para acelerar o processo.

O pagamento acabou por ser feito esta semana. Carroll, de 82 anos, celebrou a vitória, agradecendo à sua equipa jurídica incluindo a uma antiga advogada de Trump, Alina Habba.

Trump continua a recorrer da indemnização de 83 milhões de dólares do segundo processo, que os seus advogados pretendem também levar ao Supremo Tribunal.

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