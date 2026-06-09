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As declarações de Donald Trump ao longo desta terça-feira voltaram a expor a volatilidade do momento político entre Washington e Teerão, num cenário marcado por sinais contraditórios: de um lado, a acusação de um ataque militar iraniano contra forças norte-americanas; do outro, a sugestão de que um acordo de paz com o Irão pode ser alcançado em poucos dias.

Qual a reação mais 'violenta' do dia?

O presidente dos Estados Unidos afirmou que um helicóptero militar norte-americano terá sido abatido pelo Irão durante uma operação no estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo. Trump classificou o episódio como uma agressão direta e defendeu que os Estados Unidos “devem responder”, elevando o tom militar num contexto já de elevada tensão regional.

“Os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a esse ataque”, declarou.

Segundo a versão apresentada por Washington, o helicóptero, um Apache em missão de patrulha, foi atingido enquanto operava na zona estratégica do Golfo Pérsico. Apesar do incidente, os dois pilotos não sofreram ferimentos graves, e o caso está a ser analisado pelas autoridades militares norte-americanas.

E o que tinha acontecido antes?

Horas antes, no entanto, Trump adotou um discurso substancialmente diferente, ao afirmar que existe margem para um entendimento diplomático com Teerão e que um acordo de paz poderá ser alcançado “em dois dias”, caso as partes retomem negociações diretas e cessem as hostilidades.

“Estamos nos momentos finais do que será um acordo muito, muito bom, que não permitirá de forma alguma armas nucleares ao Irão”, afirmou Trump.

As declarações foram feitas aos jornalistas após o Presidente assistir às finais da NBA no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Trump acrescentou que Irão e Israel terão concordado em cessar os ataques mútuos, depois de vários dias de intensificação militar.

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