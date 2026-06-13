Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump voltou, este sábado, a demonstrar confiança na possibilidade de um acordo iminente para pôr fim ao conflito entre os Estados Unidos e o Irão.

Numa publicação na rede social, Truth Social, o Presidente norte-americano garantiu que "o acordo [de paz com o Irão] será assinado amanhã e, imediatamente após a sua assinatura, o Estreito de Ormuz estará aberto para todos".

A reabertura daquela estratégica via marítima é considerada fundamental para o comércio internacional, uma vez que o Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás natural liquefeito a nível mundial.

Contudo, as expectativas criadas por Washington foram rapidamente contrariadas por Teerão. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, afirmou que a assinatura do memorando de entendimento com os Estados Unidos foi adiada e não terá lugar este domingo.

Baghaei apelou ainda à prudência relativamente às notícias sobre um acordo iminente, depois de o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, ter declarado que uma trégua poderia ser alcançada nas próximas 24 horas.

Apesar das reservas manifestadas pelo Irão, um alto responsável da administração norte-americana afirmou à agência Reuters que já existe um "acordo sólido" para um cessar-fogo. Segundo a mesma fonte, Trump deverá aproveitar a cimeira do G7 para manter contactos com os países mediadores e consolidar o entendimento.

O eventual acordo poderá representar um ponto de viragem num conflito que se prolonga há vários meses no Médio Oriente e que tem provocado forte instabilidade nos mercados energéticos internacionais, devido às ameaças à circulação de petróleo e dos seus derivados.

O exército de Israel ordenou este sábado a evacuação de residentes de cerca de 20 localidades no sul do Líbano, alegando que as milícias do Hezbollah violaram o cessar-fogo em vigor.

As forças israelitas anunciaram ainda a preparação de novos ataques aéreos, aumentando os receios de uma escalada regional.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.