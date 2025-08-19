Numa entrevista telefónica à Fox News, citada pela CNN, Trump foi questionado sobre como podia garrantir que, no futuro, não seriam colocadas “botas americanas no terreno” para defender a fronteira ucraniana. A resposta foi imediata: “Têm a minha garantia, e eu sou o presidente.”

Mais tarde, um responsável da Casa Branca confirmou a posição, afastando oficialmente a presença de militares norte-americanos no conflito.

O papel dos EUA nas garantias de segurança para a Ucrânia foi um dos pontos centrais das conversações de segunda-feira entre Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus. Entre os aliados há preocupação sobre que compromissos Washington poderá assumir para impedir que a Rússia recupere forças e volte a atacar no futuro.

Trump chegou à presidência com a promessa de evitar o envolvimento dos EUA em conflitos externos, uma linha que alguns membros da sua própria administração defendem que seja reforçada, reduzindo ainda mais a participação americana na guerra.

Entretanto, o deputado ucraniano Yehor Cherniev afirmou que só uma forte pressão por parte dos Estados Unidos poderá levar o presidente russo, Vladimir Putin, a sentar-se à mesa com Volodymyr Zelensky.

Em declarações à CNN, Cherniev considerou improvável que Putin aceite iniciar conversações de paz por iniciativa própria: “Acredito na força das sanções e da pressão dos EUA, sobretudo do presidente Trump, para forçar Putin a esse encontro.”

Até ao momento, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, recusou comprometer-se com uma reunião entre os dois presidentes, mas também não excluiu totalmente a hipótese de futuras negociações.