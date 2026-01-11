Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à BBC, Mandelson disse admirar a "frontalidade" de Trump nas negociações políticas, mas sublinhou que o Presidente "não é um tolo" e que os seus conselheiros o alertariam para o facto de uma eventual ocupação da Gronelândia representar um "perigo real" para os interesses nacionais dos Estados Unidos.

Durante o seu segundo mandato, Trump voltou a centrar atenções na Gronelândia, território semiautónomo da Dinamarca, afirmando no sábado que os EUA precisariam de "ter" a ilha para impedir que Rússia e China ganhem influência na região. Tanto a Dinamarca como a Gronelândia rejeitaram essa hipótese, garantindo que o território não está à venda e alertando que qualquer ação militar significaria o fim da Aliança Atlântica (NATO).

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deverá reunir-se com representantes da Dinamarca na próxima semana para discutir a situação. Segundo a agência AFP, uma sondagem realizada na Dinamarca indica que 38% dos dinamarqueses acreditam que os EUA poderão lançar uma invasão da Gronelândia sob a administração Trump.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.