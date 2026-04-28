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A proposta foi analisada esta segunda-feira numa reunião de Trump com os seus conselheiros de Segurança Nacional, num contexto de intensificação da guerra no Médio Oriente. De acordo com fontes iranianas, Teerão sugeriu adiar qualquer discussão sobre o programa nuclear até ao fim do conflito e à reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do comércio mundial de energia.

Washington, no entanto, mantém a sua posição de que a questão nuclear deve ser prioritária. Desde o início da guerra, os Estados Unidos têm insistido na necessidade de garantir que o Irão não desenvolve armas nucleares, considerando esse ponto uma linha vermelha nas negociações.

Citada pela Reuters, a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, recusou comentar em detalhe o conteúdo das conversações. “Não vamos negociar através da imprensa”, afirmou, acrescentando que os Estados Unidos têm sido “claros quanto às suas linhas vermelhas”.

O impasse surge numa altura em que se multiplicam os esforços diplomáticos para conter a escalada do conflito, mas em que permanecem profundas divergências entre Washington e Teerão quanto às prioridades e ao enquadramento de um eventual processo negocial.