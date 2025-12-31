Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa admitiu haver uma “forte possibilidade” de o telemóvel não ser entregue este mês, alegando que o recente government shutdown nos EUA perturbou as cadeias de envio.

O projecto resulta do licenciamento do nome Trump pela Trump Organization, actualmente gerida pelos filhos do presidente, Donald Jr. e Eric Trump, e insere-se na estratégia de monetização da marca Trump durante o segundo mandato presidencial. O T1 foi promovido como um smartphone “orgulhosamente americano”, supostamente fabricado nos EUA, apesar de quase todos os telemóveis vendidos no país serem produzidos no estrangeiro. Continua pouco claro quem poderá fabricar o dispositivo, dado o reduzido nível de produção doméstica de smartphones, avança o The Guardian.

Gravado com uma bandeira dos EUA, o T1 foi inicialmente anunciado para agosto, mas o site continua a indicar apenas que será lançado “ainda este ano”. Para o reservar, os clientes têm de pagar um adiantamento de 100 dólares.

O lançamento surgiu pouco depois de Trump criticar a Apple pelos planos de transferir a produção de iPhones destinados ao mercado norte-americano da China para a Índia. A Trump Mobile oferece também um tarifário mensal de 47,45 dólares, numa referência direta a Trump como 47.º presidente dos EUA.

Este negócio junta-se a outros produtos com a marca Trump como relógios, calçado e Bíblias e levanta dúvidas sobre potenciais conflitos de interesses, já que a empresa familiar atua num sector fortemente regulado pelo governo federal, sobre o qual o presidente exerce poder executivo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.