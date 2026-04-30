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O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) confirmou a suspensão temporária do relatório anual Honey Bee Colonies, lançado em 2015 para acompanhar, por estado e trimestre, a evolução das populações de abelhas e as perdas associadas ao chamado colapso das colónias. A medida priva o setor de uma ferramenta considerada essencial para avaliar a dimensão do declínio destes polinizadores.

Segundo o USDA, a decisão foi tomada devido a limitações financeiras e de recursos, sem indicação clara de quando,ou se, o levantamento será retomado. O relatório previsto para agosto incluirá apenas dados parciais do ano.

Especialistas e organizações críticas da administração republicana veem a suspensão como mais um recuo na política federal de apoio à investigação científica e à proteção ambiental, contrariando iniciativas lançadas durante a presidência de Barack Obama para travar o declínio de polinizadores como abelhas e borboletas. Desde 2006, as populações de abelhas têm diminuído de forma consistente, afetadas por parasitas, pesticidas, perda de habitat e alterações climáticas.

As abelhas são responsáveis pela polinização de cerca de um terço dos alimentos consumidos nos EUA, incluindo culturas como amêndoas, maçãs, abacates e uvas. Investigadores alertam que a ausência de dados oficiais dificulta a avaliação do impacto real das políticas públicas e a definição de estratégias eficazes para proteger o setor agrícola.

A suspensão do relatório surge num contexto mais amplo de redução ou reformulação de outros inquéritos federais ligados à apicultura, bem como da deslocalização de unidades de investigação do USDA de Washington para o interior do país, uma decisão contestada por sindicatos e cientistas.

Apesar deste cenário, a Casa Branca tem procurado, pontualmente, projetar uma imagem de sensibilidade ao tema. Durante uma visita oficial, Carlos III foi convidado por Trump para um passeio junto às colmeias instaladas nos jardins da Casa Branca, um gesto simbólico que contrastou com as críticas dirigidas à política ambiental da administração.

Para investigadores do setor, no entanto, símbolos não substituem dados. “Sem uma monitorização contínua e fiável, perdemos o pulso da saúde das colónias”, alertam especialistas, sublinhando que a ausência de informação pode ter consequências duradouras para a agricultura e a segurança alimentar.

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