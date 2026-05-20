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Segundo a NBC News, apesar desta diferença, o telemóvel continua a ser vendido por um preço promocional de 499 dólares e mantém as especificações já anunciadas pela empresa, incluindo um ecrã de 6,78 polegadas, uma câmara principal de 50 megapixéis e 512 gigabytes de armazenamento.

A análise da unidade recebida pela estação norte-americana refere ainda que o telemóvel apresenta a marca “Trump” em quatro locais diferentes logo ao sair da caixa.

Outro detalhe destacado pela NBC News é a presença de uma bandeira norte-americana com apenas 11 riscas, em vez das 13 tradicionalmente utilizadas na bandeira dos Estados Unidos.

O equipamento chega também com a rede social Truth Social pré-instalada de origem.

Segundo a informação divulgada pela empresa, o Trump Mobile apresenta-se como um serviço focado em “conectividade de topo”, “valor competitivo” e um serviço “totalmente americano”. Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization e filho de Donald Trump, afirmou, em comunicado, que a empresa pretende “colocar a América em primeiro lugar” e oferecer elevados padrões de qualidade e serviço.

O principal tarifário da operadora, denominado “47 Plan”, custa 47,45 dólares mensais — uma referência aos dois mandatos presidenciais de Donald Trump, segundo o site da empresa. A operadora disponibiliza também planos familiares e militares.

O tarifário inclui chamadas, mensagens e dados ilimitados, proteção do dispositivo, assistência em viagem 24 horas por dia, serviços de telemedicina e chamadas internacionais gratuitas para mais de 100 países.

A Trump Mobile não revelou quantas pessoas fizeram pré-encomenda do T1, mas afirmou estar “extremamente satisfeita” com o interesse gerado tanto pelo serviço móvel como pelo smartphone, que começa agora a chegar aos primeiros clientes.

Além do novo equipamento, a empresa comercializa atualmente no seu site telemóveis recondicionados das marcas Apple e Samsung.

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