Inicialmente, no mês de junho, Donald Trump tinha anunciado que cidadãos de 12 países estavam proibidos de entrarem nos Estados Unidos, mas de lá para cá já são 39 o número de nações afetadas pelas restrições de viagem. De acordo com o líder norte-americano, esta medida visa proteger a segurança nacional diante de casos de crimes cometidos por indivíduos dessas nacionalidades no território americano.

Segundo autoridades da Casa Branca, os países incluídos na lista foram selecionados com base em dados de imigração e segurança, que apontam envolvimento de alguns visitantes em crimes graves, como tráfico de drogas, violência armada, furtos e fraudes, bem como na permanência irregular no país após expiração de vistos.

Entre os grupos afetados estão, essencialmente, cidadãos de nações do Oriente Médio, África e Caribe, com destaque para países onde as autoridades americanas identificaram dificuldades em cooperar com a repatriação de indivíduos deportados. A administração Trump afirma que essas lacunas aumentam o risco de reincidência e dificultam o controle das fronteiras.

Levanta-se agora a dúvida se Portugal poderá ser o próximo país a surgir numa próxima lista devido aos crimes cometidos por Cláudio Valente, que assassinou três pessoas, uma delas o físico português Nuno Loureiro, nas últimas semanas, nos EUA.

Motivações do veto

O governo destacou três fatores principais para justificar o veto:

1. Segurança pública

O histórico de crimes cometidos por alguns visitantes ou imigrantes temporários, incluindo delitos violentos e tráfico de drogas, é apontado como um risco direto para comunidades nos Estados Unidos;

2. Permanência irregular e reincidência

Cidadãos desses países frequentemente permaneceram nos EUA além do prazo legal de seus vistos, e alguns retornaram ou não colaboraram com processos de deportação, aumentando a vulnerabilidade do sistema de controle migratório;

3. Falta de cooperação consular

Alguns governos não aceitaram a repatriação de seus nacionais deportados, dificultando a aplicação da lei e a prevenção de novos crimes.

Países com proibição total de entrada nos EUA

Cidadãos destas nações não podem obter vistos para turismo, estudo, trabalho ou imigração se estiverem fora dos Estados Unidos na data de início da proibição:

Afeganistão

Burkina Faso

Chade

República do Congo

Guiné Equatorial

Eritreia

Haiti

Irão

Líbia

Mianmar (Myanmar)

Mali

Níger

Serra Leoa

Somália

Sudão do Sul

Sudão

Síria

Iémen

Laos

Pessoas que viajam com documentos emitidos pela Autoridade Palestiniana

Países com restrições parciais à entrada

Cidadãos destes países enfrentam limitações na emissão de vistos comuns, como turismo, estudo ou negócios, embora algumas categorias específicas ainda possam ser avaliadas caso a caso:

Angola

Antigua e Barbuda

Benim

Costa do Marfim

Dominica

Gabão

Gâmbia

Malawi

Mauritânia

Nigéria

Senegal

Tanzânia

Tonga

Zâmbia

Zimbábue

Burundi

Cuba

Togo

Venezuela

