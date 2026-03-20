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Em causa está a interpretação da chamada Emenda Weldon, uma disposição incluída anualmente nas leis de despesa federal que proíbe os estados de discriminarem entidades de saúde que não ofereçam, cubram ou encaminhem pacientes para aborto.

O governo republicano considera que os estados com exigências de cobertura podem estar a violar a lei, ao não permitirem que empregadores ou seguradoras optem por excluir esse tipo de prestação. Esta interpretação contraria a posição adotada durante a presidência de Joe Biden, quando o gabinete de direitos civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos entendeu que a emenda não se aplicava a empregadores ou patrocinadores de planos de saúde.

As investigações abrangem a Califórnia, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova Jérsia, Nova Iorque, Oregon, Vermont e Washington, sendo que todos, exceto Vermont, são liderados por governadores democratas.

A diretora do gabinete de direitos civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Paula M. Stannard, justificou a decisão com a necessidade de esclarecer alegadas falhas ou confusão no cumprimento da Emenda Weldon, sublinhando que esta protege entidades de saúde que recusem participar em abortos por motivos de consciência.

A governadora de Nova Jérsia, Mikie Sherrill, reagiu criticando a iniciativa, que classificou como uma recolha de informação irrelevante e um desperdício de recursos públicos, garantindo que o estado continuará a defender as suas políticas de proteção da liberdade reprodutiva.

A Emenda Weldon integra o conjunto das chamadas leis de consciência, que asseguram proteção legal a profissionais e entidades de saúde que se oponham à realização de determinados cuidados por razões religiosas ou morais.

Durante o seu primeiro mandato, em 2020, Donald Trump tentou reter financiamento federal à Califórnia com base nesta emenda, decisão que viria a ser revertida pela administração Biden no ano seguinte.