Numa entrevista à NBC News, Trump desvalorizou as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano sobre a eventualidade de uma ofensiva terrestre contra o país.

Seria uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam a marinha. Perderam tudo o que podiam perder”, disse o Presidente, ao sétimo dia do conflito.

Trump garantiu, também, que as forças armadas norte-americanas dispõem de recursos suficientes para continuar as operações militares.

Temos enormes reservas de munições, muito mais do que as pessoas pensam. Temos mais do que nunca e também muito equipamento armazenado noutros países”, afirmou.

O Presidente voltou, ainda, a indicar que Washington pretende influenciar a escolha da futura liderança iraniana, depois da morte do líder supremo Ali Khamenei em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel.

“Queremos entrar e limpar tudo. Não queremos alguém que possa reconstruir isto em dez anos”, declarou. Trump acrescentou que pretende que o país tenha “um bom líder” e afirmou acreditar que existem pessoas que “poderiam fazer um bom trabalho”.

