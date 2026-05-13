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Esta é a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à China desde novembro de 2017, quando Donald Trump esteve no país durante o seu primeiro mandato.

O momento central da visita está previsto para quinta-feira, dia em que os dois líderes terão conversações bilaterais e participarão num jantar oficial.

À chegada do avião presidencial Air Force One a Pequim, a China preparou uma receção de grande aparato diplomático. Trump deverá ser recebido pelo vice-presidente chinês Han Zheng, pelo embaixador chinês em Washington, Xie Feng, pelo vice-ministro executivo dos Negócios Estrangeiros, Ma Zhaoxu, e pelo enviado norte-americano a Pequim, David Perdue, segundo a Casa Branca.

A cerimónia de boas-vindas contará ainda com cerca de 300 jovens chineses, uma guarda de honra militar e uma banda militar.

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