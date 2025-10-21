Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O salão de baile, que segundo a Casa Branca será financiado por Donald Trump e doadores privados, ocupará o espaço atualmente destinado aos escritórios das primeiras-damas.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt afirmou que o “salão de baile do Estado” concretiza uma ambição de 15 anos do presidente de ampliar a capacidade de eventos do edifício, combinando funcionalidade e luxo inspirado nos clubes privados de Trump.

Em publicações nas redes sociais, Trump celebrou o início da obra, descrevendo o projeto como “grande e belo” e afirmando que a Ala Leste será “totalmente modernizada e mais bonita do que nunca”. Durante um evento com equipas de basebol da LSU, o presidente explicou que o salão atenderá a um desejo antigo, presente há 150 anos, de ter um espaço adequado para grandes receções.

As propostas do novo salão incluem lustres de ouro e cristal, colunas coríntias douradas, teto com incrustações de ouro, candeeiros de pé dourados, chão de mármore axadrezado e três paredes de janelas em arco com vista para os terrenos a sul da Casa Branca, de acordo com a CNN. O espaço terá capacidade para 650 pessoas sentadas, mais do triplo da Sala Este atual, o maior salão para eventos do edifício.

Trump afirmou que o projeto manterá o “tema e património arquitetónico” da mansão neoclássica, destacando que será apropriado em cor e formato, apesar da modernidade do novo edifício. Segundo ele, a construção foi autorizada sem restrições, reforçando o seu papel como presidente.

O diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, publicou uma imagem histórica da reconstrução da Casa Branca durante a administração Truman, defendendo a modernização como parte da evolução natural do edifício e respondendo a críticas surgidas após a divulgação das imagens da demolição.

