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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova ronda de tarifas sobre importações provenientes de mais de 80 países, substituindo a taxa global de 10% que estava prestes a expirar. A decisão, divulgada pelo representante norte-americano para o Comércio, Jamieson Greer, surge depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter considerado ilegais muitas das tarifas anteriormente impostas pela administração norte-americana.

Segundo o The Guardian, as novas tarifas variam entre 10% e 12,5% e abrangem dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos, entre os quais o Reino Unido, México, Canadá, Austrália, Índia, China e os 27 Estados-membros da União Europeia.

A nova política comercial é sustentada na secção 301 da Lei do Comércio de 1974, um mecanismo que visa países envolvidos em práticas de trabalho forçado. Após a decisão do Supremo Tribunal, em fevereiro, Trump tinha anunciado que a sua administração iria investigar práticas comerciais consideradas desleais para justificar a aplicação de tarifas permanentes ao abrigo desta legislação.

Em comunicado, Jamieson Greer defendeu a medida, afirmando que os Estados Unidos proíbem há quase um século a importação de bens produzidos com recurso a trabalho forçado e aplicam essa proibição de forma rigorosa. O responsável acrescentou esperar que os parceiros comerciais adotem medidas semelhantes e garantam o respetivo cumprimento.

A decisão norte-americana foi recebida com críticas por vários países. A Austrália e o Brasil classificaram as novas tarifas como injustificadas e anunciaram que procurarão a sua eliminação. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega considerou não existir fundamento para estas medidas.

Por seu lado, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, afirmou que Bruxelas irá pedir esclarecimentos a Washington. Segundo a responsável europeia, a União Europeia cumpriu os compromissos assumidos no acordo comercial transatlântico alcançado no ano passado e encara as novas tarifas com surpresa.

O Canadá reagiu igualmente de imediato, sustentando que não deveria ser alvo destas medidas e recordando que é um dos países que lidera o combate à importação de produtos fabricados com recurso a trabalho forçado. Matthew Holmes, vice-presidente executivo da Câmara de Comércio do Canadá, defendeu que, caso o objetivo seja realmente combater o trabalho forçado, a resposta deveria passar por um mecanismo multilateral coordenado, acrescentando que o momento escolhido para anunciar as tarifas levanta dúvidas, coincidindo com o termo de vigência das medidas anteriores.

As tarifas sempre ocuparam um lugar central na política económica de Donald Trump, que as apresenta como um instrumento para proteger o emprego e a indústria norte-americana, reduzir os défices comerciais e responder ao que considera práticas desleais dos parceiros dos Estados Unidos.

Contudo, a estratégia tem enfrentado sucessivos obstáculos jurídicos. Em abril do ano passado, Trump anunciou uma tarifa de base de 10% ao abrigo da Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional, invocando uma situação de emergência nacional. Em fevereiro deste ano, porém, o Supremo Tribunal decidiu, por seis votos contra três, que a competência para impor tarifas em tempo de paz continua a pertencer ao Congresso.

Na sequência dessa decisão, a administração criou um novo regime tarifário, também de 10%, recorrendo a outra legislação comercial nunca antes utilizada para esse efeito, mas limitada a um período de 150 dias. Esse regime expirou na madrugada desta sexta-feira, hora da costa leste dos Estados Unidos, dando agora lugar às novas tarifas baseadas na secção 301.

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