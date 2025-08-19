Numa entrevista, por telefone, à Fox News, Trump foi questionado: "Que tipo de garantias o senhor acha que tem, daqui para a frente, após o fim do seu mandato, de que não serão tropas americanas a defender a fronteira da Ucrânia?"

"Bem, tem a minha garantia, e eu sou o presidente", respondeu acertivamente Trump.

A Casa Branca acabou por confirmar a decisão de Trump quanto ao não envio de tropas, acrescentando que há outras maneiras de os EUA garantirem a proteção de Kiev.

O funcionário acrescentou que as conversas sobre compromissos em matéria de garantias de segurança estão em curso e que os pormenores sobre como isso se concretizará continuarão a ser objeto de negociações entre os EUA, os seus aliados europeus e a Ucrânia.