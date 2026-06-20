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Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump assegurou que não haverá qualquer cobrança de portagens no Estreito de Ormuz durante o período de cessar-fogo e de negociações, fixado em 60 dias.

"Não haverá portagens no Estreito de Ormuz durante os 60 dias do período de cessar-fogo e não haverá portagens após o fim desse período", escreveu o presidente norte-americano.

Trump acrescentou, contudo, que essa situação poderá mudar caso não seja alcançado um acordo no final das negociações. Nesse cenário, afirmou que eventuais taxas só seriam impostas "pelos e para os Estados Unidos da América", como forma de compensação pelos custos associados ao papel norte-americano na segurança da região.

Na mesma mensagem, o chefe de Estado descreveu os Estados Unidos como o "anjo da guarda" dos países do Médio Oriente, defendendo que Washington deve ser reembolsado pelos custos passados, presentes e futuros relacionados com a proteção e estabilidade da região.

O Estreito de Ormuz é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural, sendo frequentemente apontado como um ponto estratégico para o comércio energético global.

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