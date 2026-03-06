Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que o governo de Cuba vai “cair muito em breve” e que Havana tem “imensa vontade” de negociar com Washington, segundo declarações à CNN.

Trump explicou que, apesar de os EUA estarem atualmente concentrados na operação militar no Irão, considera que Cuba está pronta para um acordo, e nomeou o secretário de Estado Marco Rubio, cidadão cubano-norte-americano, para conduzir possíveis negociações.

O presidente norte-americano recordou ainda que acompanha a situação em Cuba há 50 anos e reiterou que o país quer alcançar um entendimento com os Estados Unidos. Trump acrescentou que, por agora, o foco permanece no Médio Oriente, mas que Havana será o próximo alvo de atenção após a campanha militar “bem-sucedida” contra o Irão, iniciada há sete dias, que resultou na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e de parte do seu círculo mais próximo.

Nos últimos dias, Trump já tinha dito que Cuba estaria “desesperada” por um acordo imediato e que a atenção norte-americana voltaria à ilha assim que fosse possível. Ele também mencionou a captura do antigo presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana, e a futura restauração das relações diplomáticas com o governo interino de Delcy Rodríguez na Venezuela.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.