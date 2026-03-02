Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump, em conversa telefónica com o jornalista Jake Tapper, declarou que a operação "está a correr muito bem" e sublinhou a capacidade das forças norte-americanas:

"Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos a usá-las. Nem sequer começámos a atacá-los com força. A grande onda ainda nem aconteceu. A grande onda está a chegar em breve", revelou.

O presidente norte-americano afirmou também que pretende que a guerra seja breve. "Sempre pensei que seriam quatro semanas. E estamos um pouco adiantados em relação ao calendário", disse, reiterando o objetivo de conter a ação iraniana sem prolongar o conflito.

Trump confessou ainda estar surpreendido com os ataques do Irão contra países árabes da região, considerando esta movimentação como "a maior surpresa até ao momento".

A declaração surge em pleno contexto de escalada militar no Médio Oriente, com tensão crescente entre os Estados Unidos, o Irão e aliados regionais, alimentando preocupações internacionais sobre possíveis repercussões geopolíticas e económicas.

