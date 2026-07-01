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O valor inclui toda a receita do chefe de Estado norte-americano, proveniente de imóveis, campos de golfe, contratos de royalties e produtos da marca Trump. Além disto, recebeu ainda milhões de dólares em acordos judiciais.

O Público indica que grande parte do acréscimo da fortuna surgiu da venda de cerca de metade da empresa de criptomoedas da família, a World Liberty Financial, que rendeu mais de 438 milhões de euros.

Segundo o The Guardian, muitas das empresas de criptomoedas do Presidente eram starups quando Trump assumiu a presidência dos EUA, mas as receitas destes negócios superam grande parte dos investimentos imobiliários. “Esse crescimento foi impulsionado por investidores milionários e pela tentativa de Trump de sufocar uma repressão federal ao setor”, escreve o The Guardian.

Trump e a respetiva família têm investido no dinheiro digital e em criptomoedas durante o segundo mandato do Presidente, que, no início de 2025, disse querer que os EUA se tornassem a "capital mundial das criptomoedas".

A Casa Branca tem negado eventuais conflitos de interesse entre o cargo de Presidente e os negócios, garantindo que as empresas são administradas pelos filhos enquanto Trump assume a presidência dos EUA.

“Nem o presidente nem sua família jamais se envolveram – ou jamais se envolverão – em conflitos de interesse. O presidente Trump orgulhosamente fez dos Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas por meio de ações executivas, apoiando legislações como o Genius Act e outras políticas sensatas para impulsionar a inovação e as oportunidades económicas para todos os americanos”, disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia que pode avançar com uma candidatura à Casa Branca em 2028, considera que os documentos divulgados mostram que a estratégia de Trump com as criptomoedas funcionou. “Ele ficou mais rico. Os apoiantes das criptomoedas foram enganados”, escreveu Gavin Newsom numa publicação no X.

Trump faturou ainda milhões de dólares com a venda de bíblias, ténis e outros artigos da marca Trump. Só na secção de relógios, lucrou 4,7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 4,1 milhões de euros.

O Presidente dos EUA acumulou milhões em taxas e contratos de licenciamento em novos negócios de hotéis, resorts e condomínios fora do país. Segundo o The Guardian, estes países estavam a negociar questões importantes com os norte-americanos, como tarifas ou ajuda militar.

O relatório divulgado indica ainda que Trump recebeu de mais de 86 milhões de dólares, o correspondente a 75,5 milhões de euros, vindos de cinco acordos judiciais com empresas de media e de redes sociais.

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