O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou este domingo que os sem-abrigo deixem imediatamente Washington DC, sob pena de serem alvo de despejo, e prometeu recorrer a agentes federais para efetuar detenções.

“Os sem-abrigo têm de sair, IMEDIATAMENTE. Vamos dar-vos locais para ficar, mas LONGE da capital”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social. A mensagem foi acompanhada de quatro fotografias tiradas, aparentemente, a partir da sua comitiva oficial, mostrando tendas e pessoas a dormir na rua ao longo do percurso.

Duas das imagens revelam dez tendas montadas junto a uma saída de autoestrada, a pouco mais de 1,5 quilómetros da Casa Branca. Outra mostra uma pessoa deitada nas escadas do American Institute of Pharmacy, e a última regista lixo espalhado numa via rápida próxima do Kennedy Center, diz o The Guardian.

Trump aproveitou ainda para anunciar uma conferência de imprensa marcada para esta segunda-feira, alegando que o evento “irá, essencialmente, pôr fim ao crime violento” na capital, sem explicar de que forma. Mais tarde, acrescentou que também abordaria questões de “limpeza” urbana.

Em reação, o movimento Free DC, defensor da autodeterminação da cidade, agendou um protesto para coincidir com a conferência do presidente.

Os números, no entanto, contrariam a narrativa presidencial. De acordo com a organização Community Partnership, que trabalha na prevenção da falta de habitação em Washington DC, cerca de 800 pessoas dormem ao relento em qualquer noite na cidade, que tem cerca de 700 mil habitantes. Outras 3.275 recorrem a abrigos de emergência e 1.065 vivem em unidades de habitação transitória.

No que respeita à criminalidade, dados da polícia metropolitana, divulgados em janeiro pelo governo federal, mostram que o crime violento em 2024 caiu 35% face a 2023, atingindo o nível mais baixo em mais de 30 anos.