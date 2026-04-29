Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não conseguia acreditar, eu nunca consegui fazer isso”, disse Trump, referindo-se à reação positiva ao discurso de Carlos III por parte de congressistas dos dois partidos. O Presidente republicano já tinha elogiado publicamente a intervenção do monarca quando este chegou a Washington, admitindo sentir “inveja” pela receção calorosa no Congresso dos Estados Unidos. Trump abordou ainda a guerra com o Irão, reiterando que os EUA não permitirão que Teerão obtenha uma arma nuclear, acrescentando que o rei “concorda ainda mais” com essa posição.

Durante o jantar, Carlos III prestou homenagem a Trump e à primeira-dama, Melania Trump, pela “coragem e firmeza”, elogiando também os agentes do Serviço Secreto que responderam ao atentado ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca, no passado sábado, num hotel em Washington. Num tom mais leve, o monarca recordou uma conhecida frase de Trump (“se não fosse por nós, vocês falariam francês), adaptando-a com humor.

No discurso perante o Congresso, Carlos III sublinhou que o Reino Unido e os Estados Unidos partilham “uma história de reconciliação, renovação e de uma parceria extraordinária”. Foi a primeira vez que um membro da família real britânica discursou no Congresso desde 1991, quando a Rainha Isabel II se tornou a primeira monarca do Reino Unido a fazê-lo. A visita decorre num contexto de tensões diplomáticas, motivadas pelas críticas de Trump a Londres pela sua relutância em envolver-se militarmente na guerra com o Irão e na reabertura do estreito de Ormuz.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.