Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal espanhol El País, o encontro visa discutir um possível novo envio de armamento norte-americano para Kiev, no âmbito da defesa ucraniana contra a invasão russa.

Durante uma deslocação recente ao Médio Oriente, Trump afirmou ter comunicado a Zelenski a sua intenção de lançar um novo ultimato a Putin: ou Moscovo se compromete com negociações de paz “sérias”, ou os EUA fornecerão à Ucrânia mísseis Tomahawk. “Talvez tenha de falar com a Rússia sobre os Tomahawk. Querem ter esse tipo de mísseis a caminho do vosso país? Não creio”, declarou o presidente aos jornalistas.

O jornal recorda que Trump venceu as eleições com a promessa de “acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia” do seu mandato, mas 269 dias depois o conflito continua intenso e sem perspetiva de resolução. Desde a reunião entre Trump e Putin em agosto, no Alasca, o Kremlin mantém o controlo de cerca de 20% do território ucraniano.

A conversa telefónica entre os dois líderes insere-se numa semana de forte atividade diplomática em Washington. Além da crise ucraniana, Trump tem endurecido a posição face à Venezuela e ameaçado impor tarifas à Espanha por não aumentar o investimento em defesa até 5% do PIB.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.