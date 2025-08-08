O anúncio surge depois de, já esta noite, o Wall Street Journal ter revelado que Putin está disposto a um cessar-fogo em troca da zona leste de Donetsk, na Ucrânia.

"Estamos a procurar recuperar algum território, algumas trocas de territórios para benefício de ambos", disse Trump esta sexta-feira em declarações aos jornalistas.

Donald Trump afirmou ainda que a situação na Ucrânia "pode ficar resolvida muito em breve".

