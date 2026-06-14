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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao homólogo russo, Vladimir Putin, que é "crítico" terminar a guerra na Ucrânia e manifestou disponibilidade para ajudar a alcançar uma solução. A conversa telefónica, descrita pelo Kremlin como "amistosa e franca", abordou ainda as negociações entre Washington e Teerão e coincidiu com o 80.º aniversário de Trump.

Segundo a agência noticiosa russa Tass, citando o conselheiro presidencial Yuri Ushakov, Trump transmitiu a Putin que considera fundamental pôr fim ao conflito na Ucrânia e que está disposto a contribuir para uma solução negociada.

As negociações de paz têm registado poucos avanços nos últimos meses, mas fontes próximas da administração norte-americana têm insistido que Washington pretende alcançar o fim da guerra "o mais depressa possível".

Durante a chamada, Trump informou também o líder russo de que os Estados Unidos estão próximos de alcançar um acordo com o Irão, apesar da continuidade das tensões e dos confrontos na região. Segundo Yuri Ushakov, o tema foi um dos pontos centrais da conversa entre os dois chefes de Estado.

Segundo o The Guardian, o Kremlin classificou o contacto telefónico como uma conversa "amistosa e franca".

A ocasião serviu igualmente para Putin felicitar Trump pelo seu 80.º aniversário. Numa mensagem divulgada no portal oficial do Kremlin, o presidente russo escreveu: "Caro Senhor Presidente, caro Donald, felicito-o de todo o coração pelo seu 80.º aniversário. É uma pessoa e um político brilhante e extraordinário."

Putin acrescentou ainda que valoriza "a compreensão mútua" existente entre ambos, que permite discutir "aberta e francamente até as questões mais complexas da agenda bilateral e internacional".

"Estou certo de que, juntos, poderemos verdadeiramente dar uma nova qualidade às relações entre a Rússia e os Estados Unidos, bem como fazer muito para garantir a segurança e a estabilidade no cenário mundial", escreveu o líder russo.

Os dois presidentes encontraram-se pela última vez em agosto de 2025, no Alasca, numa tentativa de impulsionar negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Enquanto prossegue os contactos diplomáticos, Donald Trump assinala este domingo o seu 80.º aniversário com um evento pouco convencional na Casa Branca: um espetáculo de artes marciais mistas denominado "UFC Freedom 250", que decorrerá no relvado sul da residência presidencial.