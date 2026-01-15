Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Machado chegou ao complexo da Casa Branca, em Washington, num carro negro que não entrou no recinto, tendo sido escoltada a pé até ao almoço, sem direito a presença de jornalistas.

Após ter sido posta de parte, pelo presidente dos EUA, num possível futuro democrático da Venezuela, a falta de pompa da ocasião será sinal de que pouco mudará num futuro próximo.

Ainda assim, Machado terá tentado cortejar Trump, um dia depois de este ter falado ao telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, tecendo elogios e confirmando a sua satisfação com o facto de os aliados de Maduro permanecerem no poder.

Numa tentativa de cair nas boas graças de Trump, Machado ofereceu-se para partilhar o prémio Nobel com o presidente norte-americano, que indicou que ela poderia dá-lo neste encontro, ainda que Instituto Nobel norueguês tenha que os seus prémios não podem ser transferidos.

"Sei que ela quer fazer isso. Seria uma grande honra", disse Trump numa entrevista recente à Fox News. Em cima da mesa, ao almoço, terão estado temas como a transição democrática no país e a libertação de presos políticos, um assunto importante para Machado e pelo qual tem batalhados nos últimos anos.

Desde a captura de Maduro, Trump tem dito que os Estados Unidos vão "governar" a Venezuela, mas parece satisfeito em deixar Delcy Rodriguez no poder. Na quarta-feira, Trump disse que Rodriguez era uma "pessoa fantástica" e saudou o "progresso fantástico" da Venezuela. Rodriguez disse que o telefonema foi "produtivo e cortês", e caracterizado por "respeito mútuo". Sobre a conversa, Trump afirmou nas redes sociais que foram debatidos vários temas, "incluindo petróleo, minerais, comércio e, é claro, segurança nacional".

