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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou esta terça-feira a agravar a retórica contra o Irão, ao advertir que o país enfrentará uma destruição sem precedentes caso não reabra de imediato o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do comércio mundial de petróleo e gás.

Em declarações divulgadas nas redes sociais, Trump afirmou que “uma civilização inteira poderá desaparecer esta noite”, sublinhando que o ultimato imposto a Teerão termina nas próximas horas. O chefe de Estado norte-americano garantiu que não deseja um desfecho extremo, mas admitiu que esse cenário “é cada vez mais provável” se o regime iraniano não ceder.

Na segunda-feira, Trump já tinha ameaçado ordenar ataques diretos a infraestruturas estratégicas iranianas, incluindo pontes e centrais elétricas, prometendo deixar o país “completamente às escuras” num curto espaço de tempo. Segundo o Presidente, os Estados Unidos dispõem de planos militares prontos a executar.

Apesar da escalada verbal, fontes diplomáticas indicam que continuam contactos indiretos entre Washington e Teerão, com a mediação de vários países da região, para tentar evitar um confronto mais amplo. Em cima da mesa estará um cessar-fogo temporário e a normalização da navegação em Ormuz, por onde passa cerca de um quinto da energia consumida a nível global.

As autoridades iranianas, porém, têm reiterado que não aceitam negociar sob ameaça, mantendo o impasse que alimenta receios de uma nova crise energética e de um agravamento do conflito no Médio Oriente.

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