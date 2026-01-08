Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quando questionado pelo jornal norte-americano se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Trump disse que, provavelmente, seria "muito mais tempo".

Trump anunciou que pretende "reconstruir" a Venezuela de uma forma "muito rentável", sublinhando o papel do petróleo nesse processo. "Vamos usar o petróleo e vamos retirar petróleo. Estamos a baixar os preços do petróleo, e vamos dar dinheiro à Venezuela, que precisa desesperadamente", declarou, referindo‑se ao aproveitamento dos recursos petrolíferos do país.

O Presidente afirmou ainda que os Estados Unidos estão "a dar‑se muito bem" com o governo interino liderado por Delcy Rodríguez e que têm avançado planos para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que estavam retidos devido ao bloqueio norte‑americano.

A entrevista surge no contexto de uma operação militar norte‑americana que resultou na captura do ex‑Presidente venezuelano Nicolás Maduro, no fim de semana passado, e numa estratégia contínua de Washington para influenciar a política venezuelana e reforçar o controlo sobre o sector petrolífero do país.

