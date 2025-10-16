Esta informação foi passada pelo presidente norte-americano na sua rede social Truth.

O líder norte-americano diz que Putin o parabenizou pela "grande conquista da paz no Oriente Médio, algo que, segundo ele, era sonhado há séculos".

Sublinha ainda os dois concordaram que uma reunião de conselheiros de alto nível, liderada pelo lado americano pelo Secretário de Estado Marco Rubio, que ocorrerá na próxima semana.

"O Presidente Putin e eu vamos encontrar-nos num local combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se conseguimos pôr fim a esta guerra 'inglória' entre a Rússia e a Ucrânia", disse também.

Acrescenta ainda que discutirá o telefonema de hoje com Putin com Volodymyr Zelensky amanhã "e muito mais".

Trump disse também que Putin agradeceu à sua esposa, Melania Trump, pelo "envolvimento com as crianças".

Melania escreveu uma carta a Putin, que Trump entregou a Putin no Alasca em agosto, com preocupações sobre as crianças desaparecidas na Ucrânia.

Trump diz que os dois líderes também conversaram sobre o comércio entre os EUA e a Rússia quando a guerra na Ucrânia terminar.

