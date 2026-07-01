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“Estamos ansiosos por vos ver, talvez em breve”, disse Donald Trump, acrescentado que ama Portugal.

Trump deixou também elogios ao embaixador norte-americano em Lisboa, John Arringo. “É uma pessoa extraordinária que fez muito dinheiro no setor automóvel e decidiu tornar-se embaixador”, disse o Presidente dos EUA, que garantiu ter dado “uma oportunidade” ao diplomata que escolheu Portugal.

O chefe de Estado elogiou ainda os campos de golfe portugueses e afirmou que John Arringo “é duro de derrotar” na modalidade. Numa mensagem dirigida ao norte-americano, Trump diz que o embaixador está “a fazer um grande trabalho” e pede-lhe que continue “a tomar conta das pessoas de Portugal e dos Estados Unidos da América”.

Em resposta, numa publicação no X, John Arringo agradeceu o vídeo e mostrou-se “honrado”.

O vídeo foi gravado para ser divulgado na festa de 4 de julho da embaixada em Lisboa, data em que os EUA comemoram os 250 anos de independência.

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