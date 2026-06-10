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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que as forças norte-americanas vão voltar a atacar o Irão “com força” após o fracasso das negociações destinadas a alcançar um acordo entre os dois países.

Segundo o The Guardian, Trump declarou aos jornalistas que Washington esteve “muito perto” de fechar um entendimento com Teerão, mas acusou as autoridades iranianas de estarem a prolongar deliberadamente as negociações.

“Ontem atingimo-los com força e vamos voltar a atingi-los com força hoje”, afirmou o presidente norte-americano. Trump acrescentou ainda que tem trabalhado com o Irão há vários meses e insistiu que o acordo em discussão seria benéfico, sublinhando que impediria totalmente o país de possuir armas nucleares.

Pouco antes, o chefe de Estado já tinha ameaçado novas operações militares caso não fosse alcançado um acordo de paz. Nessa ocasião, justificou a possibilidade de novos ataques com o alegado abate de um helicóptero Apache norte-americano por forças iranianas no estreito de Ormuz. “Vamos atacá-los, atacá-los com muita força”, declarou.

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