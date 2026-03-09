Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista ao jornal New York Post, Trump declarou que "não está feliz" com a nomeação. Questionado se isto representaria uma ameaça de vida para Mojtaba Khamenei, o presidente norte-americano desconversou, afirmando apenas que não está "satisfeito com ele".

Na mesma entrevista, Trump voltou a rejeitar a possibilidade de enviar tropas terrestres para o Irão. "Ainda não tomámos nenhuma decisão sobre isso. Mas estamos longe disso", revelou.

No domingo, dia 8, Trump afirmou à ABC News que o novo líder supremo do Irão "não vai durar muito" se não receber a sua aprovação. O presidente norte-americano sublinhou ainda que os EUA pretendem evitar situações em que, daqui a cinco ou dez anos, outros líderes repitam os mesmos erros ou concedam ao Irão acesso a armas nucleares.

Trump admitiu que até aceitaria alguém com ligações ao antigo regime iraniano, desde que seja "um bom líder".

A justificar a intervenção dos EUA, o presidente afirmou que o Irão planeava dominar todo o Médio Oriente, sugerindo que os Estados Unidos impediram que isso acontecesse.